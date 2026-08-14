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Impasse dans les négociations Canada-États-Unis

«C'est une situation difficile à gérer et inquiétante» -Christine St-Pierre

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 14 août 2026 16:29

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Christine St-Pierre
Christine St-Pierre
«C'est une situation difficile à gérer et inquiétante» -Christine St-Pierre
Christine St-Pierre / Cogeco Média

À l'approche de la date butoir du 19 août, les négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis demeurent dans l'impasse.

La ministre Christine Fréchette a d'ailleurs rencontré les représentants du milieu économique et agroalimentaire jeudi pour faire le point sur la situation.

Écoutez l'analyste politique Christine St-Pierre aborder le sujet vendredi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.

Alors que 9 % des exportations québécoises sont directement exposées à une hausse de 50 % des tarifs douaniers, l'incertitude inquiète vivement le milieu économique.

«C'est énorme parce que c'est vraiment notre principal marché. Alors, ce n'est pas une situation facile à gérer et c'est une situation inquiétante aussi pour le milieu économique.»

Christine St-Pierre

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