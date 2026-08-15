 Aller au contenu
Revue de presse

Tarifs de 50 % de Trump : les négociations Canada-États-Unis dans l'impasse

par 98.5

0:00
8:12

Entendu dans

Signé l'été

le 15 août 2026 07:42

Avec

Lucie Besse Razac
Lucie Besse Razac
Jean-François Baril
Jean-François Baril
Tarifs de 50 % de Trump : les négociations Canada-États-Unis dans l'impasse
Lucie Besse Razac / Cogeco Média

Les négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis se trouvent dans une impasse, alors qu'il ne reste que quelques jours avant l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs de 50 % imposés par Donald Trump sur l'aluminium, l'acier et le secteur automobile.

Malgré plusieurs concessions canadiennes, notamment sur la réintroduction de l'alcool américain dans les succursales du pays, les exigences de dernière minute de l'administration américaine compliquent la signature d'un accord avant la date butoir de mercredi prochain.

Écoutez la journaliste Lucie Besse Razac faire le point samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril. 

«Le ministre Bernard Drainville a dit que les participants n'étaient même pas proches d'une entente et qu'il n'y avait aucun signe qui montrait que le président américain comptait repousser la mise en place des droits de douane.»

Lucie Besse Razac

Autres sujets abordés: 

  • Frais de 160 $ pour le tiers-temps au Collège Charles-Lemoyne;
  • Gants électrifiés pour la police de l'immigration (ICE) aux États-Unis;
  • Projet de câble sous-marin dévié au Pays de Galles : la mobilisation massive des fans d'Harry Potter a forcé une entreprise à modifier le tracé d'un câble pour préserver la tombe fictive de l'elfe Dobby.

Vous aimerez aussi

Condamné à tort en 1983: Claude Paquin recevra un dédommagement de 20 millions$
Le Québec maintenant
Condamné à tort en 1983: Claude Paquin recevra un dédommagement de 20 millions$
0:00
7:45
Trois détenus gravement blessés à la prison de Donnacona
Le Québec maintenant
Trois détenus gravement blessés à la prison de Donnacona
0:00
4:07
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé l'été

Voir tout
Comment intégrer adéquatement le sport à son quotidien?
Rattrapage
Une spécialiste répond aux questions
Comment intégrer adéquatement le sport à son quotidien?
Omnium de Cincinnati: un défi pour Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime
Rattrapage
Actualité sportives
Omnium de Cincinnati: un défi pour Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime
Festival LASSO: quels seront les artistes en spectacle samedi?
Rattrapage
Chronique culturelle
Festival LASSO: quels seront les artistes en spectacle samedi?
Terre-Neuve: une destination estivale d'avenir?
Rattrapage
Pour les vacanciers en quête de fraîcheur
Terre-Neuve: une destination estivale d'avenir?
Comment apprivoiser cette petite voix intérieure négative qui nous freine?
Rattrapage
Chronique société
Comment apprivoiser cette petite voix intérieure négative qui nous freine?
«Sans mauvais jeu de mots, la magie a vraiment opéré» -Luc Langevin
Rattrapage
Spectacle Là où l’impossible prend vie
«Sans mauvais jeu de mots, la magie a vraiment opéré» -Luc Langevin
Les terrains marginaux à Montréal: une solution à la crise du logement?
Rattrapage
60 000 logements abordables potentiels
Les terrains marginaux à Montréal: une solution à la crise du logement?
Idée de libéraliser la vente d'alcool: «On percevrait les taxes quand même»
Rattrapage
Proposition du PQ
Idée de libéraliser la vente d'alcool: «On percevrait les taxes quand même»
Énorme succès pour le Cirque du Soleil à Trois-Rivières: «C'est du jamais vu»
Rattrapage
Actualité des régions
Énorme succès pour le Cirque du Soleil à Trois-Rivières: «C'est du jamais vu»
Mondiaux de flag football: le Canada aux portes des Jeux olympiques 2028
Rattrapage
Actualité sportive
Mondiaux de flag football: le Canada aux portes des Jeux olympiques 2028
Un seul match pour la finale de la Ligue élite canadienne de basketball
Rattrapage
Chronique sportive
Un seul match pour la finale de la Ligue élite canadienne de basketball
Zootopia aura droit à un 3e volet
Rattrapage
Convention D23
Zootopia aura droit à un 3e volet
«J'espère qu'on nous donnera une 2e chance» -Claudia Mejia Portillo
Rattrapage
Expulsion probable d'Edgar Eduardo Amador Rangel
«J'espère qu'on nous donnera une 2e chance» -Claudia Mejia Portillo
Guerre en Ukraine: «Les drones ont complètement révolutionné le conflit»
Rattrapage
Chronique internationale
Guerre en Ukraine: «Les drones ont complètement révolutionné le conflit»
Quelle est la programmation à venir au festival LASSO?
Rattrapage
Chronique culturelle
Quelle est la programmation à venir au festival LASSO?