Revue de presse

Les négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis se trouvent dans une impasse, alors qu'il ne reste que quelques jours avant l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs de 50 % imposés par Donald Trump sur l'aluminium, l'acier et le secteur automobile.
Malgré plusieurs concessions canadiennes, notamment sur la réintroduction de l'alcool américain dans les succursales du pays, les exigences de dernière minute de l'administration américaine compliquent la signature d'un accord avant la date butoir de mercredi prochain.
Écoutez la journaliste Lucie Besse Razac faire le point samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril.
«Le ministre Bernard Drainville a dit que les participants n'étaient même pas proches d'une entente et qu'il n'y avait aucun signe qui montrait que le président américain comptait repousser la mise en place des droits de douane.»
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