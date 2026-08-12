Le secteur de Val-David sous tension

Dans les Laurentides, une vague d'incendies criminels crée une vive inquiétude chez les commerçants et résidents de Val-David...

En l'espace d'un week-end, le restaurant Le Villageois et la pizzeria Cale Pizza ont été détruits par les flammes sur la route 117.

Ces événements s'ajoutent à deux autres commerces incendiés en janvier sur ce même tronçon de trois kilomètres.

Bien que le crime organisé ou une guerre commerciale soient suspectés par la population, la Sûreté du Québec n'a confirmé aucun lien officiel.

Face à cette escalade, Val-David engage une firme de sécurité privée pour patrouiller la nuit.

Écoutez Audrey-Ann Durand, journaliste à CIME notre station des Laurentides, brosser le portrait de la situation, mercredi au Québec maintenant.