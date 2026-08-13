Centre de détention

La violence s’aggrave dans le pénitencier fédéral de Donnacona.
Écoutez à ce sujet Jacques Martin, journaliste pour le FM93 à Québec, au micro de Catherine Brisson.
Les sujets abordés
- Deux incidents distincts ont mené à des blessures graves pour trois détenus à la prison de Donnacona;
- Pas moins de quatre meurtres sont survenus à Donnacona depuis le début de l'année;
- Le manque de personnel et la cohabitation de gangs rivaux sont pointés du doigt;
- Par ailleurs, le ministère de la Sécurité intérieure lance un projet pilote d’uniformes à la prison de Roberval et réforme le régime disciplinaire, avec des sanctions accrues contre la contrebande et l’usage de cellulaires.