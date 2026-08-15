Actualité sportive

L'arrivée du joueur chilien Alexis Sánchez au CF Montréal vendredi a suscité un véritable engouement chez les fans de l'équipe sportive.

Accueilli par des centaines de partisans à l'aéroport et par la mairesse Soraya Martinez Ferrada à l'hôtel de ville, l'athlète de 37 ans sera présenté à la foule samedi soir, lors de l'affrontement contre le D.C. United au Stade Saputo.

Écoutez la chroniqueuse sportive Geneviève Tardif faire le point, samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril.