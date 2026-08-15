Actualité sportive

L'arrivée du joueur chilien Alexis Sánchez au CF Montréal vendredi a suscité un véritable engouement chez les fans de l'équipe sportive.
Accueilli par des centaines de partisans à l'aéroport et par la mairesse Soraya Martinez Ferrada à l'hôtel de ville, l'athlète de 37 ans sera présenté à la foule samedi soir, lors de l'affrontement contre le D.C. United au Stade Saputo.
Écoutez la chroniqueuse sportive Geneviève Tardif faire le point, samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril.
«C'était un accueil digne d'une grande vedette d'Hollywood pour le joueur chilien Alexis Sanchez. J'ai pas vu ça du côté du CF Montréal, je pense, depuis Didier Drogba.»