Soirée des finales à Montréal

Soirée de finales, jeudi, à l'Omnium Banque Nationale, avec la présentation des finales en simple et en double messieurs.
Écoutez Zachariel Cossette-LeBlanc résumer la journée qui comprenait aussi le bilan des organisateurs, en compagnie de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La finale du double masculin est en cours au stade IGA;
- La finale en simple opposera plus tard en soirée les Amércains Ben Shelton, champion en titre, à Brandon Nakashima;
- Valérie Tétreault annonce un record de 309 000 spectateurs, avec une moyenne de 24 000 par jour sur 13 jours, malgré les défis météorologiques, l’absence de certaines vedettes, les blessures aux joueurs canadiens et l'hécatombe des têtes de séries.