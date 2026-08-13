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Soirée des finales à Montréal

Un record de 309 000 spectateurs à l'Omnium Banque Nationale

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 13 août 2026 18:51

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Zachariel Cossette-LeBlanc
Zachariel Cossette-LeBlanc
Un record de 309 000 spectateurs à l'Omnium Banque Nationale
La directrice du tournoi, Valérie Tétreault. / Christinne Muschi

Soirée de finales, jeudi, à l'Omnium Banque Nationale, avec la présentation des finales en simple et en double messieurs.

Écoutez Zachariel Cossette-LeBlanc résumer la journée qui comprenait aussi le bilan des organisateurs, en compagnie de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • La finale du double masculin est en cours au stade IGA;
  • La finale en simple opposera plus tard en soirée les Amércains Ben Shelton, champion en titre, à Brandon Nakashima;
  • Valérie Tétreault annonce un record de 309 000 spectateurs, avec une moyenne de 24 000 par jour sur 13 jours, malgré les défis météorologiques, l’absence de certaines vedettes, les blessures aux joueurs canadiens et l'hécatombe des têtes de séries.

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