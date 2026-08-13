Soirée des finales à Montréal

Soirée de finales, jeudi, à l'Omnium Banque Nationale, avec la présentation des finales en simple et en double messieurs.

Écoutez Zachariel Cossette-LeBlanc résumer la journée qui comprenait aussi le bilan des organisateurs, en compagnie de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

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