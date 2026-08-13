Les Roses congédient leur entraîneur

Les Roses de Montréal ont congédié leur entraîneur-chef, Robert Rositoui, jeudi matin, au lendemain d'un revers de 1-0 contre les Rovers FC - une équipe semi-professionnelle - en quarts de finale du championnat canadien.

Écoutez à ce sujet la journaliste et chroniqueuse sportive Geneviève Tardif en compagnie de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Geneviève Tardif admet être étonnée de la décision de l'état-major de l'équipe féminine de soccer.