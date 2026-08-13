Les Roses congédient leur entraîneur

Les Roses de Montréal ont congédié leur entraîneur-chef, Robert Rositoui, jeudi matin, au lendemain d'un revers de 1-0 contre les Rovers FC - une équipe semi-professionnelle - en quarts de finale du championnat canadien.
Écoutez à ce sujet la journaliste et chroniqueuse sportive Geneviève Tardif en compagnie de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Geneviève Tardif admet être étonnée de la décision de l'état-major de l'équipe féminine de soccer.
«J'étais surprise par cette décision, parce qu'on est dans une bonne posture présentement. On est quand même deuxièmes au classement de la Super Ligue du Nord. On est présentement à un moment important. Oui, on a déjà vu ça, un électrochoc. Est-ce que ça va avoir les changements escomptés? Je ne le sais pas. Mais je suis quand même surprise parce que Robert Rosotoui est là depuis le tout début. C'est un gros morceau.»
Les autres sujets discutés
- La défaite en Championnat a «été un des éléments déclencheurs, suite à notre réflexion depuis plusieurs jours», a souligné la directrice sportive Marinette Pichon;
- «J'ai rarement vu une décision comme ça, alors qu'on est deuxièmes au classement», note Tardif;
- On se rappelle du départ de la meilleure joueuse, Latifah Adbu, l'an dernier;
- Maryse Bard-Martel, l'ancienne entraîneure adjointe et responsable des gardiennes, devient entraîneure-chef.