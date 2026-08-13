Arrivée à Montréal

Le journaliste Maxime Sarrasin était à l'entraînement du CF Montréal, jeudi, et, sans surprise, on a parlé de l'arrivée de l'international chilien Alexis Sanchez.
Écoutez Maxime Sarrasin avec l'animateur Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Alexis Sanchez, nouveau joueur désigné du CF Montréal, arrivera à Montréal dans les prochaines heures;
- Sanchez sera à l'hôtel de ville de Montréal, vendredi après-midi, en présence de la mairesse Soraya Martinez Ferrada;
- Les partisans sont invités dès 15h30 sur la rue Notre-Dame;
- Sanchez pourrait être présenté au public lors du match de samedi du CF Montréal, puis potentiellement jouer dès mercredi prochain.