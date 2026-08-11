Alexis Sanchez arrive à Montréal

Le CF Montréal a confirmé, mardi, la venue de l'International chilien Alexis Sanchez, 37 ans, avec l'équipe.
Quel impact le légendaire joueur aura-t-il sur la formation montréalaise?
Écoutez l'ancien capitaine de l'Impact de Montréal, Patrice Bernier, à ce sujet, avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Alexis Sanchez arrive au CF Montréal après des séjours à Arsenal, Barcelone, Manchester United et avec le Chili (meilleur buteur, double champion Copa America);
- Bernier explique l’impact attendu d’Alexis Sanchez comme joueur désigné en MLS. Il trace un parallèle avec ce qu'il a vécu à Montréal lors de l'arrivée de Didier Drogba.
- L'ancien capitaine de l'Impact croit que le nouveau venu aura un rôle de mentor pour les jeunes;
- Il souligne l’importance de son professionnalisme pour la culture du club;
- Le Cf Montréal espère que Sanchez apportera une dimension offensive et un nouvel élan.