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Alexis Sanchez arrive à Montréal

Sanchez apporte du flair offensif, de l'expérience et de l'espoir

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 11 août 2026 20:21

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Patrice Bernier
Patrice Bernier
Sanchez apporte du flair offensif, de l'expérience et de l'espoir
Alexis Sanchez / AP/Manu Fernandez

Le CF Montréal a confirmé, mardi, la venue de l'International chilien Alexis Sanchez, 37 ans, avec l'équipe.

Quel impact le légendaire joueur aura-t-il sur la formation montréalaise?

Écoutez l'ancien capitaine de l'Impact de Montréal, Patrice Bernier, à ce sujet, avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Alexis Sanchez arrive au CF Montréal après des séjours à Arsenal, Barcelone, Manchester United et avec le Chili (meilleur buteur, double champion Copa America);
  • Bernier explique l’impact attendu d’Alexis Sanchez comme joueur désigné en MLS. Il trace un parallèle avec ce qu'il a vécu à Montréal lors de l'arrivée de Didier Drogba.
  • L'ancien capitaine de l'Impact croit que le nouveau venu aura un rôle de mentor pour les jeunes;
  • Il souligne l’importance de son professionnalisme pour la culture du club;
  • Le Cf Montréal espère que Sanchez apportera une dimension offensive et un nouvel élan.

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