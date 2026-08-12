Finale du Championnat canadien de soccer

Le FC Supra du Québec est passé en demi-finale du championnat canadien, mardi soir.
Et on se met à rêver: est-ce que le FC Supra du Québec pourrait affronter le CF Montréal en finale du Championnat canadien?
Écoutez Max Truman, animateur et chroniqueur sportif Dans les coulisses, avec Meeker Guerrier.
Les sujets discutés
- Le football de la Ligue canadienne de soccer offre du jeu ouvert;
- Loïc Kwemi et Sean Rea sont les meneurs du FC Supra;
- Une finale FC Supra–CF Montréal? «C'est plus réel que jamais»;
- Les Roses de Montréal sont éliminées en Championnat féminin;
- On parle aussi du retour du logo de l'Impact de Montréal.