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Finale du Championnat canadien de soccer

Est-ce qu'on pourrait voir le FC Supra du Québec contre le CF Montréal?

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 12 août 2026 20:53

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Est-ce qu'on pourrait voir le FC Supra du Québec contre le CF Montréal?
Les amateurs de sports / Cogeco Média

Le FC Supra du Québec est passé en demi-finale du championnat canadien, mardi soir.

Et on se met à rêver: est-ce que le FC Supra du Québec pourrait affronter le CF Montréal en finale du Championnat canadien?

Écoutez Max Truman, animateur et chroniqueur sportif Dans les coulisses, avec Meeker Guerrier.

Les sujets discutés

  • Le football de la Ligue canadienne de soccer offre du jeu ouvert;
  • Loïc Kwemi et Sean Rea sont les meneurs du FC Supra;
  • Une finale FC Supra–CF Montréal? «C'est plus réel que jamais»;
  • Les Roses de Montréal sont éliminées en Championnat féminin;
  • On parle aussi du retour du logo de l'Impact de Montréal.

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