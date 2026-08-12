Finale du Championnat canadien de soccer

Le FC Supra du Québec est passé en demi-finale du championnat canadien, mardi soir.

Et on se met à rêver: est-ce que le FC Supra du Québec pourrait affronter le CF Montréal en finale du Championnat canadien?

Écoutez Max Truman, animateur et chroniqueur sportif Dans les coulisses, avec Meeker Guerrier.

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