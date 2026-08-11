En dépit des désistements, des blessures et de l'hécatombe des têtes de série, le champion en titre, lui, est toujours en lice à l'Omnium Banque Nationale.

Écoutez Zachariel Cossette-LeBlanc, présent au stade IGA, faire le point sur le programme de tennis à l'Omnium Banque Nationale.

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