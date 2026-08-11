En dépit des désistements, des blessures et de l'hécatombe des têtes de série, le champion en titre, lui, est toujours en lice à l'Omnium Banque Nationale.
Écoutez Zachariel Cossette-LeBlanc, présent au stade IGA, faire le point sur le programme de tennis à l'Omnium Banque Nationale.
Les sujets discutés
- Ben Shelton s'impose aisément pour accéder aux demi-finales du tournoi de Montréal;
- L'Américain explique qu'il aime la surface dure à Montréal;
- Trois Américains sont qualifiés pour les demi-finales;
- Arthur Fils a passé sa rage sur sa raquette lors de sa défaite en après-midi.