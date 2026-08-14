Le parc Jean-Drapeau accueille du 19 au 23 août 2026 le Montréal Beach Pro Tour, unique arrêt nord-américain de la prestigieuse Série mondiale de volleyball de plage.

L’événement rassemble 32 équipes internationales de premier plan et prévoit attirer environ 20 000 spectateurs.

Parmi les têtes d'affiche, les favorites locales Mélissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson, médaillées d’argent aux Jeux de Paris, tenteront de remporter cette compétition devant les leurs.

Écoutez l'ancienne olympienne en volley-ball de plage, Marie-Andrée Lessard, en discuter, vendredi, au Québec maintenant.

Elle souligne d'ailleurs l'excellente réputation du tournoi auprès de l'élite mondiale et l'essor du sport au Canada au cours des dernières années.