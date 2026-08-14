Théâtre d'été

Le comédien Alex Perron monte sur les planches du Théâtre des hirondelles à Saint-Mathieu-de-Belœil dans la pièce Bienvenue à Saint-Déclin, une comédie estivale signée Stéphane Allard.

La pièce met en scène les habitants d'un village québécois en pleine détresse financière qui tentent le tout pour le tout afin de préparer la visite du roi Charles.

Entouré d'une distribution expérimentée en Marcel Leboeuf, Myriam Leblanc, Monica Pilon et Lucien Ratio, l'équipe incarne une multitude de personnages colorés tout en misant sur l'interaction avec les spectateurs.

Écoutez le comédien Alex Perron en discuter, vendredi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.