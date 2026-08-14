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Après 18 ans de prison

Condamné à tort en 1983: Claude Paquin recevra un dédommagement de 20 millions$

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 14 août 2026 15:40

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Léa Compartino
Léa Compartino
Condamné à tort en 1983: Claude Paquin recevra un dédommagement de 20 millions$
Léa Compartino / Cogeco Média

Après 18 ans passés derrière les barreaux et plus de quatre décennies à clamer son innocence, Claude Paquin touche enfin à la justice.

Condamné à tort en 1983 pour un double meurtre sur la foi d'un faux témoignage, l'homme aujourd'hui octogénaire, acquitté en 2024 grâce aux démarches du projet Innocence, recevra 20 millions de dollars en dédommagement.

La Ville de Montréal versera 9 millions de dollars et le gouvernement du Québec couvrira les 11 millionsrestants afin d'enfin clore ce dossier judiciaire tragique.

Écoutez la journaliste Léa Compartino faire le point sur la situation, vendredi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson. 

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