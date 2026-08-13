Le congédiement de l'entraîneur des Roses

Écoutez le journaliste Maxime Sarrasin survoler l'actualité sportive au micro de Louis-Philippe Guy, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Iga Swatiek remporte l'Omnium Banque Nationale à Toronto;
- Omnium Banque Nationale: la finale masculine est en cours à Montréal;
- Le Chilien Alexis Sanchez, nouvelle acquisition du CF Montréal, sera en ville, vendredi;
- Les Roses de Montréal ont congédié leur entraîneur-chef;
- «Ça a été une accumulation d'événements qui ont mené à cette décision», explique Marinette Pichon;
- Des renforts pour le Rocket de Laval, sur la patinoire et derrière le banc;
- Les Blue Jays blanchis par les Red Sox.