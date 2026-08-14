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30 ans après le début de la saga

Les fans d’Harry Potter font changer un projet de câble sous-marin

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 14 août 2026 16:40

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Ludovick Bourdages
Ludovick Bourdages
Les fans d’Harry Potter font changer un projet de câble sous-marin
Ludovick Bourdages / Cogeco Média

Près de 30 ans après la sortie du premier roman de la saga Harry Potter, les fans de l’univers magique de J. K. Rowling continuent de se mobiliser pour leurs personnages préférés.

Dernièrement, ils ont poussé une entreprise à changer le tracé prévu pour l’installation d’un câble électrique entre le Royaume-Uni et l’Irlande, puisqu'il menaçait l’endroit où est enterré Dobby dans les films de la saga.

Si le personnage et l’histoire sont fictifs, la plage où l’elfe de maison est enterré dans le dernier film de la série est fréquentée par des admirateurs du monde entier qui viennent s’y recueillir.

Selon la BBC, ils auraient été des centaines à contacter l’entreprise responsable des travaux pour épargner cet endroit symbolique.

Écoutez le journaliste Ludovic Bourdages présenter cette histoire, vendredi, au micro de Catherine Brisson.

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