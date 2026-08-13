Comment contrer les fausses bandes-annonces de GT6?

Écoutez la chronique techno de Mathieu Roy au micro de Catherine Brisson.

Mathieu Roy discute de l’événement Netflix du 27 août pour la présentation de nouvelles images de GT6, jeu attendu de Rockstar, avec des ventes estimées à 3 milliards de dollars.

Il évoque les téléphones pliables Galaxy Fold 8, Pixel 11 Pro Fold et les rumeurs d’un modèle Apple, ainsi que les lunettes Meta, dont 15 000 seront offertes en Irlande pour les malvoyants.

Mathieu Roy aborde l’intelligence artificielle, notamment Magic Capture de Google et Ask Maps, facilitant la navigation, les réservations et la gestion de souvenirs.