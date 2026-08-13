Nos politiciens en vacances

L'été de Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, est aussi le premier été de son petit garçon, qui n'a que quelques mois.
Écoutez la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, parler de ses vacances en famille et de politique au micro de Catherine Fournier.
Les sujets discutés
- Un premier été en famille pour la mairesse de Longueuil;
- Catherine Fournier évoque la conciliation entre maternité et fonctions municipales, soulignant la flexibilité de son poste et l’importance de respecter diverses réalités pour les femmes.
- Elle partage ses expériences estivales en famille à Charlevoix, ses activités locales à Longueuil, ses lectures et son goût pour la gastronomie et la nature, notamment la réserve faunique Papineau-Labelle.