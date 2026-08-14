Même voix, nouvelle émission

La saison estivale touche à sa fin et les équipes régulières sont sur le point de reprendre leur place habituelle dans la grille horaire du 98.5.

Marie-Eve Tremblay sera de retour tous les jours de semaine de 10 h à 12 h pour exposer les plus grands sujets de société.

L’émission fait peau neuve et Radio Texto devient L'instinct Marie-Eve.

À ses côtés, vous retrouverez ses collaborateurs Christian Pagé, Meeker Guerrier, Jonathan Roberge, Marc-André Sabourin et Stéphane Gendron, qui seront présent tous les jours.

Écoutez l’animatrice Marie-Eve Tremblay mettre la table avant son retour au micro pour L'instinct Marie-Eve, vendredi, avec Catherine Brisson.