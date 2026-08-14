En spectacle au festival Lasso

Ancien travailleur de la construction, Arpin Lépine a vu sa vie basculer en septembre 2025, lorsque sa chanson «Saint-Félix» est devenue un véritable phénomène radiophonique, trônant au sommet des palmarès durant un mois.

Fort de ce succès et d'un premier album lancé au début de 2026, l'artiste se prépare maintenant à monter sur la scène du festival Lasso, au parc Jean-Drapeau à Montréal.

Écoutez le chanteur Arpin Lépine revenir sur son parcours, vendredi, en compagnie du chroniqueur Stéphane Leclair et de l'animatrice Catherine Brisson.