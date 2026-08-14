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En spectacle au festival Lasso

De la construction aux scènes de festivals: le parcours d'Arpin Lépine

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 14 août 2026 16:47

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
De la construction aux scènes de festivals: le parcours d'Arpin Lépine
Stéphane Leclair / Cogeco Média

Ancien travailleur de la construction, Arpin Lépine a vu sa vie basculer en septembre 2025, lorsque sa chanson «Saint-Félix» est devenue un véritable phénomène radiophonique, trônant au sommet des palmarès durant un mois. 

Fort de ce succès et d'un premier album lancé au début de 2026, l'artiste se prépare maintenant à monter sur la scène du festival Lasso, au parc Jean-Drapeau à Montréal.

Écoutez le chanteur Arpin Lépine revenir sur son parcours, vendredi, en compagnie du chroniqueur Stéphane Leclair et de l'animatrice Catherine Brisson.

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