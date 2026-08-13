La première ministre Christine Fréchette a réuni les grands acteurs économiques du Québec dans le cadre d'une première table ronde stratégique, alors que la menace de tarifs douaniers américains de 50 % plane pour le 19 août.

Le Conseil du Patronat, la Fédération des chambres de commerce et les grands exportateurs du Québec se sont rencontrés pour planifier l'arrivée de ces tarifs, qui pourraient frapper l'économie québécoise à la hauteur de 7 milliards de dollars, selon les experts.

Une deuxième rencontre est prévue vendredi, cette fois avec le milieu agricole. L’Union des producteurs agricoles et les représentants des producteurs laitiers du Québec seront présents pour adresser la situation avec la première ministre.

Écoutez l'analyste politique Jonathan Valois commenter ce sondage au micro de l'animatrice Catherine Brisson.