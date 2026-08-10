Précampagne électorale

Les partis politiques redoublent d'inventivité pour installer leurs thèmes de prédilection en vue de la prochaine campagne électorale.

Entre le mini-putt du chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon, le déploiement de panneaux publicitaires ciblés et les récentes capsules vidéo de Christine Fréchette pour la CAQ, chaque formation cherche à marquer l'imaginaire.

Écoutez l’analyse du chroniqueur Jonathan Valois, lundi, au micro de Catherine Brisson.