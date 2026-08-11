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Nouveau sondage pour le Québec

«Presque une personne sur deux pourrait changer d'idée» -Jonathan Valois

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 11 août 2026 17:26

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Jonathan Valois
Jonathan Valois
«Presque une personne sur deux pourrait changer d'idée» -Jonathan Valois
Jonathan Valois / Cogeco Média

Un nouveau sondage paru mardi matin place les partis politiques environ à la même place qu'au début de l'été, mais une donnée importante a changé: ceux et celles qui pourraient changer d'idée.

Écoutez l'analyste politique Jonathan Valois commenter ce sondage au micro de l'animatrice Catherine Brisson.

Les sujets discutés

  • Le Parti québécois recueille 30 % et la Coalition avenir Québec à 20 %;
  • Le fort taux d’indécis pourrait changer la donne le jour du vote;
  • La dynamique politique québécoise évolue avec cinq partis majeurs (Parti québécois, Parti libéral, CAQ, Parti conservateur, Québec solidaire), deux axes (Québec-Canada, gauche-droite), et des électeurs moins fidèles.
  • Christine Fréchette (CAQ) et Charles Milliard (PLQ) peinent à créer un momentum, tandis que la santé devient un enjeu crucial pour le gouvernement à l'approche des élections du 5 octobre.

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