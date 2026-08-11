Nouveau sondage pour le Québec

Un nouveau sondage paru mardi matin place les partis politiques environ à la même place qu'au début de l'été, mais une donnée importante a changé: ceux et celles qui pourraient changer d'idée.
Écoutez l'analyste politique Jonathan Valois commenter ce sondage au micro de l'animatrice Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Le Parti québécois recueille 30 % et la Coalition avenir Québec à 20 %;
- Le fort taux d’indécis pourrait changer la donne le jour du vote;
- La dynamique politique québécoise évolue avec cinq partis majeurs (Parti québécois, Parti libéral, CAQ, Parti conservateur, Québec solidaire), deux axes (Québec-Canada, gauche-droite), et des électeurs moins fidèles.
- Christine Fréchette (CAQ) et Charles Milliard (PLQ) peinent à créer un momentum, tandis que la santé devient un enjeu crucial pour le gouvernement à l'approche des élections du 5 octobre.