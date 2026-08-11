L'avenir de l'Omnium Banque Nationale

Le débat autour du nouveau stade IGA pour l’Omnium Banque Nationale à Montréal oppose partisans et opposants, notamment sur l’utilisation de fonds publics et l’impact sur la superficie du parc.

Écoutez à ce sujet Hugues Léger, spécialiste de marketing sportif et directeur général de Tennis Montréal, avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

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