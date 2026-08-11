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L'avenir de l'Omnium Banque Nationale

«Le toit serait un enjeu stratégique pour la suite du tournoi» -Hugues Leger

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 11 août 2026 19:51

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Hugues Léger
Hugues Léger
«Le toit serait un enjeu stratégique pour la suite du tournoi» -Hugues Leger
Hugues Léger / Cogeco Média

Le débat autour du nouveau stade IGA pour l’Omnium Banque Nationale à Montréal oppose partisans et opposants, notamment sur l’utilisation de fonds publics et l’impact sur la superficie du parc.

Écoutez à ce sujet Hugues Léger, spécialiste de marketing sportif et directeur général de Tennis Montréal, avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • On discute de la visite du Chef de la direction de l'ATP à Montréal;
  • Le tournoi n'est pas menacé, mais ça envoie un signal important;
  • Le toit serait un enjeu stratégique pour la suite du tournoi»
  • «Le Centre national du stade IGA, ce n'est pas pour 12 jours dans l'année, pour le tournoi. C'est pour 12 mois, le tennis le plus accessible en termes de coûts pour les Montréalais et tous les Québécois»;
  • Le montage financier n'est pas finalisé;
  • Le Centre national du stade IGA sert à la fois au tournoi et à la formation annuelle des joueurs. Une OBNL réinvestissant 80 % des revenus.

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