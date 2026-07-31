Parier sur l'audace

La chanteuse Annie Villeneuve s'est confiée sur la genèse de la nouvelle version remixée de son succès «Tomber à l'eau», produite en collaboration avec DJ Minuit.

Au tournant de la quarantaine, l'artiste explique ressentir un désir de repousser ses limites, d'explorer de nouvelles sonorités et de s'amuser sans complexe.

Devant l'enthousiasme généré sur les réseaux sociaux par les premiers extraits, elle annonce également la sortie d'un autre remix pour le 21 août prochain: la célèbre chanson «C'est pas fini».

Écoutez la chanteuse Annie Villeneuve, vendredi matin, en discuter avec Anaïs Guertin-Lacroix et Philippe Cantin.