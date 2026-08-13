La FSE-CSQ réclame de l'insertion professionnelle

À deux semaines de la rentrée scolaire, le réseau de l'éducation au Québec compte toujours plus de 3 100 postes d'enseignants vacants.

Richard Bergevin, président de la FSE-CSQ, s'inquiète de cette pénurie persistante et appelle à des investissements urgents dans des programmes d'insertion professionnelle pour mieux soutenir la relève et limiter les démissions précoces.

Il souligne également que 17 000 détenteurs d'un brevet d'enseignement n'exercent pas dans les écoles.

Enfin, M. Bergevin dénonce les conditions de pratique précaires qui poussent le personnel de soutien et les professionnels à quitter le milieu éducatif...

Écoutez Richard Bergevin, président de la Fédération des syndicats de l'enseignement affiliée à la CSQ, jeudi au Midi.