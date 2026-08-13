Manque d'infirmières en région

À la suite d'une forte mobilisation citoyenne et de pressions sur les élus, la réouverture du service d'obstétrique de l'hôpital de Lac-Mégantic a été annoncée pour octobre.

Cette fermeture forcée, causée par une pénurie d'infirmières, obligeait les femmes enceintes à parcourir de longues distances pour accoucher, notamment vers Sherbrooke.

Bien que cette annonce apporte un certain soulagement, la situation demeure extrêmement fragile en raison de l'épuisement du personnel infirmier.

Dre Florence Michel souligne la pression énorme subie par les futures mères et espère que les solutions proposées permettront d'assurer un service pérenne et sécuritaire.

Écoutez Dre Florence Michel, médecin de famille à Lac-Mégantic, expliquer le tout, jeudi après-midi au micro de Jean-Sébastien Hammal.