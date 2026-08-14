Guide télé

Envie d'évader votre esprit avant la fin de l'été ou de préparer vos soirées d'automne?
Marie-Claude Lavallée reçoit le chroniqueur télé Richard Therrien: le duo passe en revue les pépites à dévorer en rattrapage, avant de lever le voile sur les nouveautés les plus attendues de la rentrée.
Prenez votre télécommande, préparez votre pop-corn et laissez-vous guider par les meilleures suggestions télé du moment.
Écoutez le chroniqueur télé Richard Therrien recommander plusieurs séries, vendredi matin à L'effet Lavallée.