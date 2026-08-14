Les différences intellectuelles dans un couple, qui font référence à la curiosité, l'esprit d'introspection ou la capacité à se sentir stimulé, peuvent créer de petites frictions.
Faites-vous face à un manque de stimulation dans votre relation? Et, est-il possible d'améliorer la situation?
Écoutez la sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée faire le point à ce sujet, vendredi, au micro de l'animatrice Marie-Claude Lavallée.
«Ce n’est pas juste de se sentir tout seul à deux, c'est: "J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de vide", d'avoir l'impression qu'il y en a un qui veut aller en profondeur dans un sujet, mais qu'il y a une déconnexion, parce qu'un des deux ne veut pas aller là et reste en surface.»