Les différences intellectuelles dans un couple, qui font référence à la curiosité, l'esprit d'introspection ou la capacité à se sentir stimulé, peuvent créer de petites frictions.

Faites-vous face à un manque de stimulation dans votre relation? Et, est-il possible d'améliorer la situation?

Écoutez la sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée faire le point à ce sujet, vendredi, au micro de l'animatrice Marie-Claude Lavallée.