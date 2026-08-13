La Ville annonce son plan de mobilité

La Ville de Montréal a dévoilé son plan de mobilité en vue des Les Championnats du Monde Route UCI 2026 sur route.

Cet événement d'envergure internationale attirera un demi-million de spectateurs et 1 000 athlètes, mais entraînera d'importantes entraves routières.

Les fermetures de rues s'étaleront sur plusieurs kilomètres à Montréal et en Montérégie, tandis que l'avenue du Parc sera fermée durant un mois pour ériger un stade.

La Ville s'est engagée auprès de l'UCI à offrir des parcours sécuritaires, malgré des incertitudes sur l'avancement exact du pavage. Les autorités invitent la population à privilégier le métro et le REM pour se déplacer.

Écoutez Any Guillemette, journaliste de Cogeco Média, jeudi midi avec Jean-Sébastien Hammal.