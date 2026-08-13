Sept semaines pour obtenir ses résultats

Audrey Bouchard a dû attendre sept semaines avant d'obtenir son rapport de pathologie de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui lui a diagnostiqué un cancer du sein agressif.

À la mi-juillet, elle a obtenu le rapport de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CHUM, relié à votre hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui devait retracer la chronologie des événements et révéler pourquoi l'attente avant d'obtenir le diagnostic était si longue.

Écoutez Audrey Bouchard témoigner de sa situation, jeudi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.

Elle souligne notamment que le rapport était très peu personnalisé, et similaire à un gabarit envoyé à toute personne déposant une plainte, et ne lui permet pas de faire la lumière sur sa situation.