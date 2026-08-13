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Sept semaines pour obtenir ses résultats

«Je demande à ce que le gouvernement puisse être imputable» -Audrey Bouchard

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 13 août 2026 16:16

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
«Je demande à ce que le gouvernement puisse être imputable» -Audrey Bouchard
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Audrey Bouchard a dû attendre sept semaines avant d'obtenir son rapport de pathologie de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui lui a diagnostiqué un cancer du sein agressif. 

À la mi-juillet, elle a obtenu le rapport de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CHUM, relié à votre hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui devait retracer la chronologie des événements et révéler pourquoi l'attente avant d'obtenir le diagnostic était si longue. 

Écoutez Audrey Bouchard témoigner de sa situation, jeudi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.

Elle souligne notamment que le rapport était très peu personnalisé, et similaire à un gabarit envoyé à toute personne déposant une plainte, et ne lui permet pas de faire la lumière sur sa situation.

«Je demande à ce que le gouvernement puisse être imputable. C'est quelque chose qu'il n'y a pas actuellement dans le rapport que j'ai de la commissaire aux plaintes. Ça fait des années qu'on dit aux contribuables et aux gens qui sont malades, les mêmes choses. Et on repousse un peu l'imputabilité à des gens qui sont inaccessibles. On effleure la question, mais on ne va jamais au fond du problème.»

Audrey Bouchard

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