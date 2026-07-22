Des investissements majeurs à Longueuil

En direct du prestigieux Salon de l'aéronautique de Farnborough, en banlieue de Londres, de très bonnes nouvelles ont été annoncées pour la Ville de Longueuil.

Pratt & Whitney investit un montant total de 325 millions de dollars afin d'améliorer ses chaînes de production et d'augmenter sa productivité.

Ces investissements s'inscrivent dans la stratégie de développement de la zone d'innovation aérospatiale amorcée à Longueuil.

Écoutez Sylvain Lambert, membre du comité exécutif de la Ville de Longueuil, responsable de la zone aérospatiale, à Cantin le matin mercredi.