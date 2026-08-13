Campagne électorale, stade IGA, etc.

La Commission, avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, reprend du service lundi prochain, sur le coup de midi, au 98.5 FM. Qu'ont-ils fait durant la saison estivale et qu'est-ce qui a retenu leur attention dans l'actualité?

On écoute à ce sujet Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en compagnie de l'animatrice Catherine Brisson.

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