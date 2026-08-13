Campagne électorale, stade IGA, etc.

La Commission, avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, reprend du service lundi prochain, sur le coup de midi, au 98.5 FM. Qu'ont-ils fait durant la saison estivale et qu'est-ce qui a retenu leur attention dans l'actualité?
On écoute à ce sujet Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en compagnie de l'animatrice Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Un été ponctué de vacances en Gaspésie et à Vancouver pour Nathalie;
- Un été passé à faire des rénovations à son domicile pour Luc;
- En dépit de ses vacances, Nathalie n'a jamais décroché de l'actualité;
- Excitée de revenir en ondes, Nathalie n'est pas convaincue du plan environnemental «extraordinaire» du Parti québécois, comme le pense Luc;
- Luc en a long à dire sur le stade à 400 millions $ demandé par Tennis Canada;