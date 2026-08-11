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Maintenir le congé de taxe fédérale sur l'essence?

«Cette baisse de dix sous par litre coûte très cher à l'État»

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 11 août 2026 17:38

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Catherine Lévesque
Catherine Lévesque
«Cette baisse de dix sous par litre coûte très cher à l'État»
Catherine Lévesque / Cogeco Média

Le congé de taxe fédérale sur l'essence doit normalement prendre fin après la fête du Travail, mais plusieurs voix s'élèvent pour la maintenir.

Écoutez l'analyste de politique fédérale Catherine Lévesque à ce sujet au micro de Catherine Brisson.

Les sujets discutés

  • Ottawa a de la pression pour rendre permanent le congé de taxe d'accise fédéral sur l'essence, instauré en avril pour compenser les perturbations liées à la guerre en Iran;
  • La mesure a coûté 2,4 milliards de dollars sur quatre mois et demi;
  • Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a rendu permanent le congé de taxe en Ontario, privant la province de 600 millions de dollars par an;
  • Mike Dawson, député conservateur du Nouveau-Brunswick, conteste en Cour fédérale une hausse de salaire de 8 000 dollars pour les députés;
  • Plusieurs élections partielles sont prévues au Canada;
  • Dominique LeBlanc négocie un accord commercial avec les États-Unis, à soumettre à Donald Trump avant le 19 août pour éviter des droits de douane de 50 %.

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