Maintenir le congé de taxe fédérale sur l'essence?

Le congé de taxe fédérale sur l'essence doit normalement prendre fin après la fête du Travail, mais plusieurs voix s'élèvent pour la maintenir.
Écoutez l'analyste de politique fédérale Catherine Lévesque à ce sujet au micro de Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Ottawa a de la pression pour rendre permanent le congé de taxe d'accise fédéral sur l'essence, instauré en avril pour compenser les perturbations liées à la guerre en Iran;
- La mesure a coûté 2,4 milliards de dollars sur quatre mois et demi;
- Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a rendu permanent le congé de taxe en Ontario, privant la province de 600 millions de dollars par an;
- Mike Dawson, député conservateur du Nouveau-Brunswick, conteste en Cour fédérale une hausse de salaire de 8 000 dollars pour les députés;
- Plusieurs élections partielles sont prévues au Canada;
- Dominique LeBlanc négocie un accord commercial avec les États-Unis, à soumettre à Donald Trump avant le 19 août pour éviter des droits de douane de 50 %.