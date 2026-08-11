La CAQ satisfaite des propositions reçues

La première ministre Christine Fréchette a confirmé la réception de 21 dossiers conformes dans le cadre de l'appel d'intérêt international pour le projet de 3e lien entre Québec et Lévis.

Le gouvernement souhaite privilégier un partenariat public-privé pour ce projet, ciblant le corridor est près de l'Île d'Orléans afin de desservir le transport lourd et sécuriser les déplacements.

Écoutez le journaliste du FM93, Kevin Dupont, à ce sujet, mardi, lors de l'émission Le Québec maintenant.

L'événement «Streamer Fest», qui rassemblait plusieurs créateurs de contenu québécois à Miami, a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux en raison de propos misogynes et sexistes tenus en direct par le streamer Julien Duguay (Medusa).

Organisé pour générer de la viralité, ce marathon de diffusion en continu sur la plateforme Twitch illustre les dérives et l'omniprésence de l'étalage de richesse auprès d'un jeune public.

Écoutez le journaliste et photo-reporter pour Urbania, Jean Bourbeau, à ce sujet, mardi, lors de l'émission Le Québec maintenant.