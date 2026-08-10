Le cancer colorectal connaît une hausse préoccupante chez les trentenaires et quarantenaires.

Pour faire la lumière sur ce phénomène, Marie-Claude Lavallée s'entretient avec le gastro-entérologue Michaël Bensoussan.

Aliments ultra-transformés, sédentarité, génétique et dépistage: l'expert décortique les facteurs de risque tout en déconstruisant certains mythes, notamment autour du dogme du «zéro alcool».

Entre conseils pratiques pour aborder la coloscopie sans crainte et explications sur la maladie cœliaque ou la maladie de Crohn, cet échange captivant et bienveillant invite chacun à reprendre son bien-être en main.

Écoutez le Dr Michael Bensoussan, gastroentérologue, expliquer le tout, lundi à L'effet Lavallée.