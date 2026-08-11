À l'occasion du dernier segment Mardi métal de l'été, Stéphane Leclair et Catherine Brisson reviennent sur les succès d'Iron Maiden, qui sera en spectacle le 3 septembre au parc Jean-Drapeau pour célébrer les 50 ans du groupe dans le cadre de la tournée Run for Your Lives World Tour.

Le groupe anglais, qui a marqué plusieurs générations avec leur musique rythmée et explosive, s'est formé en 1975 dans l'est de Londres.

Écoutez la discussion sur le groupe Iron Maiden lors du segment Mardi métal avec Stéphane Leclair et Catherine Brisson.