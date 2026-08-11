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Mardi métal

Le phénomène Iron Maiden à l'honneur pour le dernier Mardi métal

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 11 août 2026 16:37

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
Le phénomène Iron Maiden à l'honneur pour le dernier Mardi métal
Stéphane Leclair / Cogeco Média

À l'occasion du dernier segment Mardi métal de l'été, Stéphane Leclair et Catherine Brisson reviennent sur les succès d'Iron Maiden, qui sera en spectacle le 3 septembre au parc Jean-Drapeau pour célébrer les 50 ans du groupe dans le cadre de la tournée Run for Your Lives World Tour.

Le groupe anglais, qui a marqué plusieurs générations avec leur musique rythmée et explosive, s'est formé en 1975 dans l'est de Londres.

Écoutez la discussion sur le groupe Iron Maiden lors du segment Mardi métal avec Stéphane Leclair et Catherine Brisson.

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