Les lunettes technologiques de Meta (Meta glasses), avec leurs caméras dissimulées, sont de moins en moins bienvenues sur plusieurs territoires.
Écoutez la chronique techno de Mathieu Roy à ce sujet avec l'animatrice Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Les lunettes connectées de Meta, en partenariat avec Ray-Ban, intègrent caméras et haut-parleurs;
- On aborde les interdictions récentes en Angleterre et au Pays-de-Galles, notamment dans les tribunaux, pour éviter enregistrements clandestins et assistance extérieure;
- Les dérives potentielles: atteinte à la vie privée, harcèlement, vol de secrets industriels, voyeurisme et utilisation pour entraîner l’intelligence artificielle.
- Malgré des usages pratiques (traduction, assistance aux malvoyants), la méfiance internationale grandit.