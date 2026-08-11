Le tournoi de golf Desbiens pour le bien

Même si elle a remporté la coupe Walter, la gardienne de but de la Victoire de Montréal Ann-Renée Desbiens a troqué son équipement de hockey pour les bâtons de golf.

Écoutez la gardienne de but Ann-Renée Desbiens parler de son tournoi de golf caritatif en compagnie de Catherine Brisson.

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