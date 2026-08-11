Le tournoi de golf Desbiens pour le bien

Même si elle a remporté la coupe Walter, la gardienne de but de la Victoire de Montréal Ann-Renée Desbiens a troqué son équipement de hockey pour les bâtons de golf.
Écoutez la gardienne de but Ann-Renée Desbiens parler de son tournoi de golf caritatif en compagnie de Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Un tournoi de golf caritatif pour l'avenir des jeunes filles;
- Un été pas reposant pour la gardienne de but;
- «Je me suis sortie de ma zone de confort cet été»;
- Elle vise à encourager les adolescentes à rester dans le sport au Québec;
- Desbiens évoque son engagement communautaire, ses multiples projets caritatifs, la victoire de la Coupe Walter, l’expansion de la LCHF à 12 équipes, et la préparation du Championnat du monde en novembre 2024.