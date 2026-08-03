Conflit rapidement réglé à WestJet

Le conflit de travail chez WestJet aura été de courte durée, entre le déclenchement de la grève et la signature d'une entente de principe.

Une situation très différente de celle vécue l'année précédente avec Air Canada.

Écoutez l'analyste de politique fédérale Catherine Lévesque à ce sujet avec l'animatrice Catherine Brisson.

Le gouvernement fédéral, qui avait été critiqué pour son intervention rapide avec Air Canada l'an dernier, a cette fois nommé des médiateurs et un négociateur spécial, aboutissant à un accord de principe.

«Le gouvernement fédéral a appris de ses erreurs. On a compris, finalement, au gouvernement fédéral, qu'on ne peut pas tout simplement agir comme on a fait avec Air Canada l'an dernier», dit-elle.

Autres sujets discutés