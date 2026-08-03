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Conflit rapidement réglé à WestJet

«Le gouvernement fédéral a appris de ses erreurs» -Catherine Lévesque

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 août 2026 17:50

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Catherine Lévesque
Catherine Lévesque
«Le gouvernement fédéral a appris de ses erreurs» -Catherine Lévesque
Catherine Lévesque / Cogeco Média

Le conflit de travail chez WestJet aura été de courte durée, entre le déclenchement de la grève et la signature d'une entente de principe.

Une situation très différente de celle vécue l'année précédente avec Air Canada.

Écoutez l'analyste de politique fédérale Catherine Lévesque à ce sujet avec l'animatrice Catherine Brisson.

Le gouvernement fédéral, qui avait été critiqué pour son intervention rapide avec Air Canada l'an dernier, a cette fois nommé des médiateurs et un négociateur spécial, aboutissant à un accord de principe.

«Le gouvernement fédéral a appris de ses erreurs. On a compris, finalement, au gouvernement fédéral, qu'on ne peut pas tout simplement agir comme on a fait avec Air Canada l'an dernier», dit-elle.

Autres sujets discutés

  • Le chef conservateur Pierre Poilievre a tenu une conférence de presse à Moncton lors de son passage pour des funérailles;
  • Il propose une alerte Amber pour enfants autistes;
  • À Chicoutimi, la campagne électorale partielle oppose Caroline Dubé (Bloc québécois), les libéraux et les conservateurs, avec des annonces sur les minéraux critiques au Saguenay.

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