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Surpopulation et manque de personnel

Cégeps: «S'ils veulent ajouter un service, ils doivent en couper un autre»

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 11 août 2026 15:47

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Any Guillemette
Any Guillemette
Cégeps: «S'ils veulent ajouter un service, ils doivent en couper un autre»
Any Guillemette / Cogeco Média

Alors que la rentrée collégiale approche à grands pas, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) dresse un bilan préoccupant de la situation dans les cégeps.

Avec une hausse de fréquentation de 4 % cette année et de 16 % sur cinq ans, le réseau fait face à une surpopulation marquée, à un manque de locaux et à des horaires de cours étendus jusqu'en soirée.

De plus, l'embauche du personnel de soutien ne suit pas la croissance démographique, ce qui entraîne de longs délais pour les étudiants nécessitant un suivi particulier.

Écoutez la journaliste au 98.5, Any Guillemette, à ce sujet, mardi, lors de l'émission Le Québec maintenant.

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