Tournoi de golf de Serge Savard

Les grands noms de la conquête de la Coupe Stanley de 1986 se sont rassemblés à Montréal à l'occasion du tournoi de golf annuel de Serge Savard. Des légendes telles que Patrick Roy, Larry Robinson, Jacques Lemaire, Guy Carbonneau et Stéphane Richer étaient présents pour souligner le 40e anniversaire de ce triomphe marquant.

Cette réunion était toutefois teintée d'émotion en raison de l'absence de Claude Lemieux, récemment décédé.

Ses anciens coéquipiers, dont Larry Robinson et Stéphane Richer, ont tenu à lui rendre un hommage vibrant en parlant de sa contribution sur la glace ainsi que de son impact auprès du groupe.

Écoutez le journaliste Maxime Sarrasin revenir sur cet événement, mardi, au micro de Catherine Brisson.