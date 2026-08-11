La cinquième Grande nuit de la poésie aura lieu à Saint-Venant de Paquette, en Estrie, dans le village de Richard Séguin, le tout, organisé avec David Goudreault.

Écoutez à ce sujet Richard Séguin en compagnie de Stéphane Leclair et Catherine Brisson.

L’événement, qui attire 1 500 personnes dans un village d'une centaine de résidents, propose des lectures, slam, karaoké poétique, et concerts.

Séguin, Claire Pelletier, Patrice Michaud et Luce Dufault sont au nombre des artistes musicaux.

Le sentier poétique, créé en 1997, revitalise le village dévitalisé grâce à la poésie, l’engagement de bénévoles, et l’absence de réseau cellulaire favorise la connexion humaine et artistique.