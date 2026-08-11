Possible accord avec les É-U

Un éventuel accord commercial entre le Canada et les États-Unis pourrait être soumis dès lundi à la révision de Donald Trump.

L'entente prévoirait du côté canadien le retrait d'irritants tarifaires et le retour de produits américains sur les tablettes, en échange d'une baisse des tarifs américains sur l'acier et l'aluminium ainsi que de l'évitement d'une hausse générale des tarifs.

Écoutez le chroniqueur politique, Guillaume Lavoie, à ce sujet, mardi, lors de l'émission Le Québec maintenant.

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