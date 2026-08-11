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Possible accord avec les É-U

«Il y a toujours l'idée de préserver la gestion de l'offre du côté canadien»

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 11 août 2026 16:34

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie
«Il y a toujours l'idée de préserver la gestion de l'offre du côté canadien»
Guillaume Lavoie / Cogeco Média

Un éventuel accord commercial entre le Canada et les États-Unis pourrait être soumis dès lundi à la révision de Donald Trump.

L'entente prévoirait du côté canadien le retrait d'irritants tarifaires et le retour de produits américains sur les tablettes, en échange d'une baisse des tarifs américains sur l'acier et l'aluminium ainsi que de l'évitement d'une hausse générale des tarifs.

Écoutez le chroniqueur politique, Guillaume Lavoie, à ce sujet, mardi, lors de l'émission Le Québec maintenant.

Autres sujets abordés;

  • Les primaires américaines clés dans des États pivots comme le Wisconsin;
  • L'exfiltration rocambolesque de Donald Trump à bord d'un camion-conteneur.

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