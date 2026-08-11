Le président de l'ATP à Montréal

Les activités ont repris, mardi, après le report des matchs du lundi soir, à l'Omnium Banque Nationale.
Écoutez les nouvelles du sport avec Evelyne Audet au micro de Catherine Brisson, à l'émission Le Québec maintenant.
Les sujets discutés
- Le jeu a repris, mardi, au parc Jarry, entre deux averses;
- Le président de l'ATP a mis cartes sur table quant à la rénovation du stade IGA;
- Ce dernier assure que le tournoi de Montréal n'est pas en danger;
- Si, un jour, il y a une menace de perdre le tournoi, la menace ne viendra pas de l'ATP;
- Un toit ajouterait de la valeur au stade... tout comme les espaces haut de gamme.