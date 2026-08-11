Autre week-end en vue, autre festival à venir au parc Jean-Drapeau. Après Osheaga et îleSoniq, ce sont les artistes du festival Lasso qui seront sur l'île, vendredi et samedi.
Écoutez Stéphane Leclair parler de diverses suggestions de groupes ou d'artistes à voir à cette occasion, en compagnie de Catherine Brisson.
Les suggestions
- Joël Vogt;
- Le groupe Classe Moyenne;
- Léa Jarry;
- Le festival valorise la nouvelle génération d’artistes country du Québec, avec une programmation axée sur la diversité et la relève locale.