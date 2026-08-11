Autre week-end en vue, autre festival à venir au parc Jean-Drapeau. Après Osheaga et îleSoniq, ce sont les artistes du festival Lasso qui seront sur l'île, vendredi et samedi.

Écoutez Stéphane Leclair parler de diverses suggestions de groupes ou d'artistes à voir à cette occasion, en compagnie de Catherine Brisson.

Les suggestions