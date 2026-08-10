La journaliste de La Presse, Katia Gagnon, a rédigé un dossier fascinant sur les patients «invisibles» du réseau de la santé, des gens qui souffrent de problèmes de santé mentale parfois très, très graves.

Des personnes qui génèrent beaucoup d'appels au 911, qui vont parfois aux urgences, mais qui passent souvent sous le radar du réseau de la santé. Et le tout a mené à la naissance il y a quelques années de l’escouade ÉCHINOPS.

Écoutez la journaliste Katia Gagnon parler de cette escouade au micro de Catherine Brisson.

L'escouade ÉCHINOPS (Équipe communautaire hybride d’interventions novatrices OSBL-psychiatrie-SPVM) intervient auprès de patients souffrant de graves troubles de santé mentale.

Cette équipe, composée de policiers, psychiatres et infirmiers, a réalisé 228 interventions dans sept postes de quartier, illustrant l’importance de la collaboration interprofessionnelle pour intégrer ces patients invisibles dans le réseau de santé.

Le SPVM souhaite étendre ce modèle à tous les CIUSSS de Montréal.