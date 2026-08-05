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Le PQ toujours en tête des sondages

Nouveau sondage: la CAQ recule auprès du vote francophone

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Entendu dans

Le midi

le 5 août 2026 13:26

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin

et autres

Nouveau sondage: la CAQ recule auprès du vote francophone
Le midi / Cogeco Média

Un récent sondage Pallas Data/Québec 125 indique que le Parti québécois demeure en tête des intentions de vote à 31%, suivi du Parti libéral du Québec à 27% et de la CAQ à 19%. 

Louis Lacroix souligne un effritement marqué du soutien caquiste chez les francophones, qui profite notamment aux libéraux et aux conservateurs.

Alors que le taux d'insatisfaction envers le gouvernement atteint 59 %, les libéraux font face au défi de faire connaître leur chef, Charles Milliard, auprès du grand public avant le déclenchement officiel de la campagne.

Écoutez Louis Lacroix, chef du bureau politique de Cogeco à l’Assemblée nationale, et le chroniqueur Victor Henriquez, mercredi.  

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