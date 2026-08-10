Tri des déchets

Waste Robotics, une entreprise basée à Trois-Rivières, est spécialisée dans les bras articulés dotés d’intelligence artificielle pour trier les déchets dans les centres de recyclage.

Écoutez à ce sujet la chronique techno de Mathieu Roy au micro de l'animatrice Catherine Brisson.

Le PDG de l'entreprise, Eric Camirand, explique l’apprentissage en essaim permettant à tous les robots de partager leurs connaissances, rendant le tri plus rapide, précis et sécuritaire.

Cette technologie, déjà utilisée dans l’industrie, pourrait s’étendre à d’autres secteurs, notamment l’assistance aux personnes âgées, et devrait devenir courante d’ici cinq ans, malgré les inquiétudes sur l’impact sur l’emploi.