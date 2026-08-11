Documentaire choc

La bande-annonce du documentaire Louder Than Fear, consacré à Travis Barker, a été dévoilée.

Le film retrace le parcours éprouvant du célèbre batteur de Blink-182, unique survivant — avec un ami décédé un an plus tard — d'un terrible crash d'avion survenu en 2008.

Après avoir subi plus de 30 opérations et de graves brûlures, l'artiste s'est battu pour remonter sur scène et surmonter ses traumatismes.

Réalisé sur dix ans, ce projet touchant met en avant sa sobriété, son rôle de père et son immense résilience.

Écoutez la chronique culturelle d'Anaïs Guertin-Lacroix, mardi à Cantin le matin.